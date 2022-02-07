恒地土瓜灣庇利街重建項目　引入帝國集團、希慎興業合資發展

在去年以近82億元奪得市建局土瓜灣庇利街/榮光街項目的恒地（0012），宣布與帝國集團及希慎興業（0014）以合資方式發展該重建項目。該項目為繼觀塘凱滙後，市建局最大型的住宅項目。

恒基兆業地產集團主席李家誠表示，該合資發展項目不單讓本港三大具領導地位的地產發展商建立長期戰略合作關係，結合彼此的優勢，更是業界對項目前景投下信心的一票。是次項目位處東九龍核心地段，發展潛力高，集團在區內亦有數個舊樓重建項目，期望可以帶來協同效應，提升整個東九龍區的宜居性，達至可持續發展。

李家誠：區內有數個重建項目 具協同效應

恒地又指，除了長期合作夥伴帝國集團外，該集團十分榮幸今次有機會與希慎興業合作。希慎興業為一家歷史悠久的商業地產發展商，尤以其利園區的成功策劃及發展而聞名。恒基地產相信希慎多年來管理優質商業及零售項目方面的經驗，將對是次項目發展極具裨益。

希慎最高出資約30.5億

希慎同時公布，入股鴻光街項目25%，希慎指出最高資本承擔為30.47億元。公司指出收購股東貸款，應用為相當於目標公司於緊接完成前欠恒地股東貸款總額的25%（約20.63億元），該代價將於完成時支付。

公司指出根據股東協議，經考慮目標公司未來資本需求及發展該土地估計建築成本等各種因素，預料目標公司所需資本應為121.89億元。公司指出目標公司營運資金來自銀行及金融機構的貸款/或額外股東貸款，其中希慎額外資本承擔為9.84億元，因此最高資本承擔約為30.47億元。

希慎呂幹威：符合集團整體策略

希慎執行董事呂幹威表示，集團營造銅鑼灣利園區近百年，成功融合傳統文化和創新社區，在街區建設有著堅實的經驗，非常高興能夠把握今次難得的機遇，配合政府重建和復修並行的市區更新策略，將經營利園區獨有的經驗和智慧社區模式帶到土瓜灣區。項目符合集團整體策略，加強住宅發展作為支持租務核心業務的其中一個支柱，啟動新增長引擎。集團將把握機會，持續投資合適項目，以優化股東回報。

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資料顯示，恒地在2021年9月以81.89億元奪得土瓜灣庇利街/榮光街項目，以項目可建樓面約71.74萬平方呎計算，每方呎樓面地價約11,414元，接近市場估值下限。惟該樓面地價尚未計及分紅因素。

該項目為繼觀塘凱滙後，市建局最大型的住宅項目。庇利街項目地盤面積約79,718平方呎，可建樓面約71.74萬平方呎，位於環海東岸的西面。項目包括近60萬平方呎的住宅樓面，料涉及1,150伙，另有約11.9萬平方呎的商業樓面，商業樓面首十年由發展商與市建局共同持有，發展商佔租金收益七成，市建局佔三成。十年後雙方可選擇出售商業部分予對方，或再共同收租五年，其後再以招標形式出售商場。

總樓面71.7萬呎 商業部分佔11.9萬呎

據了解，上述項目未來賣樓收益達148億元，中標財團需要向市建局分紅，達標後首2.5億元分紅20%，隨後按比例提升至最高50%。早前有測量師預計，連同分紅因素計算，上述展項目的每呎樓面地價約1.1萬至1.5萬元，以此計算，地皮估值高達約79億至108億元。