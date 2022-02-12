疫情爆發無損上車客決心　睇樓即日議價至夜深　平88萬購荃中兩房

第五波新冠疫情大爆發，加上港府推出新一輪抗疫措施，睇樓客大減，但也有年輕上車客無懼疫情，帶票睇樓即日議價至深夜成交！

美聯物業愉景新城分行聯席區域經理鍾家豪表示，有年約30多歲、單身上車客帶票到荃灣中心睇樓，吼中低層兩房戶，即日與原業主議價至深夜，最終在該行協助下，成功打動原業主，以409.8萬元成交。

成交價為同類型兩房戶 一年新低價

鍾家豪表示，成交單位是荃灣中心11座低層F室，實用面積378平方呎，建築面積492平方呎，兩房間隔，大廳呈呂字，原業主最初開價498萬元，上車客無懼疫情帶票睇樓，看中上址單位，即晚跟原業主議價至深夜，最終累減約88萬元或17.7%至409.8萬元成交，實用呎價10,841元，建築呎價8,329元。

此成交價為同類型兩房戶的一年新低價。

【成交單位直撃】

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八十年代僅24萬買入 內櫳殘舊

​翻查資料，原業主在1984年約1月以24萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約385.8萬元萬元，持貨38年物業升值16倍。

單位險守四球大關賣出，較兩個月前叫價低17%，其中一個原因是單位位處低層且屬「殘裝」。鍾家豪表示，原業主願意在短時間大幅減價，主要因為單位於早年低價買入，已累積可觀升幅，而且單位多年未有裝修，故大幅減價沽貨。新買家已預計之後花費逾20萬元進行全屋裝修。

代理︰睇樓客較實在 七成有還價

另外，鍾家豪表示，1月中疫情大爆發以來，睇樓客都較「實在」，約七成都有「還價」，「少咗些『八卦』來睇樓的」。

他又稱，最近區內成交反而上升，一來睇樓客料樓價不會再跌，同時業主減價意向上升。