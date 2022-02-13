韋志成：樓宇復修工程視像直播開標　最快本月底試行

市建局行政總監韋志成今（13日）於網誌表示，今年1月份社區爆發第五波疫情，大約100宗涉及不同樓宇復修資助計劃並已完成聘請工程顧問或承建商招標程序的個案，在嚴格的限聚令和社交距離措施影響下，未能安排開標。

就此，他已要求團隊研究應變方案，善用科技抗疫，維持樓宇復修的工作步伐。考慮到市建局樓宇復修資助計劃下的維修工程，須在業主、市建局代表或核准會計師共同見證下開標的要求，團隊研究利用線上視像直播開標程序，取代業主代表需要親身到市建局場地現場見證的安排，將需要親身出席開標的人數減到最少。

業主代表在家實時監察整個開標過程

在視像直播開標的新安排下，會計師或市建局代表將負責處理開啟標書程序，業主可在家中透過視像方式見證整個開標環節，包括得知回標數目、各投標者的名稱及其回標價。而會計師會在每份標書上簽署和註明日期，稍後會要求業主代表加簽作實。整個開標程序將通過線上視像會議平台。

參與視像開標的業主代表，每人只需要具備一部可以上網的智能電話，便可登入專設的網上平台，觀看整個直播開標的程序，不用安裝應用程式。團隊在安排視像直播前，亦會預先與業主代表溝通，了解其設備配置及實際情況，提供技術支援。

最快本月底試行 同步處理6個申請

就視像開標的保安問題，用作直播的網上平台會經加密處理，相關連結及密碼只會提供予獲授權的法團或業主代表使用。此外，法團或業主代表在監察開標時，須全程啟動鏡頭並展示身份，及如實體開標般，全程出席整個視像開標過程，以便局方代表查核和紀錄。而開標完成後，視像錄影檔案將交予業主保存，以備日後覆檢。

團隊現正就視像開標這項新措施的操作制定執行細節，最快在本月底可以試行，預計未來每個時段，以視像開標形式可同步處理6個申請個案，相信可在短期內處理目前未能開標的積壓個案，亦可暢順有序地處理未來一年估計超過1,200宗受資助維修工程的開標工作。