赤柱新街全幢物業傳1.8億沽　半世紀升值五千倍

繼領展（0823）旗下赤柱廣場獲早前買家洽購後，同區赤柱新街3至5號全幢物業，市傳獲買家以約1.8億元買入，若交易屬實，將較半世紀前的買入價3.3萬元，帳面大幅升值5,454倍，料為本港歷來升值倍數第二多的個物業。

上述赤柱新街3至5號全幢，位置當眼，為車輛進入赤柱海濱及赤柱市場道的必經之路，亦鄰近赤柱市集，物業1974年入伙，全幢合共約5,437平方呎。樓上5層為住宅物業，提供9伙，地舖面積約1,626平方呎，現由屈臣氏租用，連同樓上住宅單位合計，每月租金收入約17萬元。以市傳成交價約1.8億元計算，新買家回報約1.13％。

資料顯示，原業主為呂景成（LUI KING SHING VICTOR），早於1969年9月以3.3萬元買入上址全幢物業，持貨近五十三年，如交易屬實，物業帳面升值5,454倍，大賺約1.799億元。

原業主料為渣甸山居民協會會長

呂景成與香港渣甸山居民協會會長的名字相同，料為同一人。該協會會員大多為居於渣甸山一帶的名人業主，據了解，包括賭王何鴻燊、其女兒何超鳳、香港法官李福善，鷹君集團羅孔瑞、渣甸山高士美道2號業主劉鑾雄等。

對於上述大額成交個案，盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興指，以成交價計算，估算地舖部分市值約6,000萬元，而樓上每層住宅樓面約2,400萬元，他認為成交價不算便宜，而且赤柱一帶設有建築物高度，估計是次成交未必屬發展商收購行動。

波斯富街地舖曾錄7600倍升幅

至於本港歷來升幅最多的物業，為銅鑼灣波斯富街76號地舖，位處羅素街及波斯富街交界單邊位，由英皇國際（0163）於2011年1月以3.8億元買入，較原業主1966年買入價5萬元，大幅升值約7,600倍。該舖位建築面積600平方呎，成交呎價約63萬元。