土地共享｜黃偉綸：申請人正補充資料　數月內完成顧問小組審核

早前落實申請土地共享先導計劃的三宗個案有最新進展，發展局局長黃偉綸今回覆立法會議員提問時表示，轄下土地共享辦事處正與各申請人商討，要求其補充資料及調整申請計劃的內容，以期在未來數月完成顧問小組審核。

立法會議員陳克勤向發展局局長黃偉綸提問有關土地共享先導計劃的進度。黃偉綸回覆指，由10位專業人士組成的土地共享先導計劃顧問小組，早前初步審議了三宗申請，考慮相關部門對申請的初步評估，並從不同角度，包括擬議的發展參數，例如地積比率、建築物高度、公私營部分的劃分、樓宇分布、申請建議提供的「政府、機構及社區」設施和基建配套的規模，以及項目對周邊環境的影響等提出意見。

本年內開展後續法定、行政程序

黃偉綸又指，轄下土地共享辦事處正根據顧問小組及部門提出的意見，與各申請人商討，要求其補充資料及調整申請計劃的內容，以期在未來數月完成顧問小組審核，繼而尋求行政長官會同行政會議原則性同意。如順利，將爭取在本年內開展後續的法定和行政程序。

他又指，土地共享先導計劃個案與其他住宅發展無異，獲原則性同意的申請在進行相關法定程序時，亦會按相關土地用途改劃及基建工程刊憲的適用機制，進行公眾諮詢。

累計三宗申請涉1.78萬伙

資料顯示，目前三宗土地共享先導計劃個案，合共涉及17,852伙，包括最早申請的南豐集團大埔露輝路及汀角路共兩幅地皮，提供約1,642個住宅單位，當中七成為公營房屋。

而餘兩個申請分別為新鴻基地產（0016）旗下元朗鄰近東成里項目，以及恒基地產（0012）及會德豐地產合作的大埔社山路及林錦公路項目，分別提供4,090伙及12,120伙，當中公營房屋佔2,616伙及8,484伙。