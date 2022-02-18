疫情大爆發礙樓市　1月私樓轉手獲利率見逾11年低　97宗蝕住沽

新曆年關前後新一波疫情殺到，通關受阻之餘，當局更收緊限聚措施，令整體樓市轉淡，一併拖低私宅轉手獲利比率及賺幅。

私宅轉手平均賺幅 降至65.5%

利嘉閣地產研究部綜合土地註冊處資料所得，今年1月份全港2,245宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共2,134宗，佔比達95.1%，按月急跌1.1個百分點，並創自實施樓市辣招同年的2010年7月以來的139個月(逾11年半)新低。每宗私宅轉手平均賺幅亦回落，按月大減7.9個百分點，報65.5%，為逾5年以來最少。

按物業區域劃分，新界區表現跑贏大市，以96.5%之數成為獲利成功比率最高的分區，惟按月仍跌0.9個百分點；九龍區居次，報94.1%，按月跌1.1個百分點；至於港島區最為落後，僅錄得92.1%，按月跌1.9個百分點。按物業轉售價格分析，樓價介乎601萬至800萬元的中高價樓組別之獲利比率表現最好，錄得98.2%，且按月升0.6個百分點，涉及宗數607宗；此外，801萬至1,000萬元組別，月內獲利比率達96.6%，雖按月少1.2個百分點，但仍優於大市並成為獲利比率第二高的組別。

帳面錄得虧損者有97宗

數據顯示，今年1月份每宗私宅轉手個案平均賺幅為65.5%，除按月跌7.9個百分點外，亦創下自2016年9月以來的65個月(近5年半)新低。1月份，帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例為43.5%，按月升0.6個百分點，共錄976宗；至於帳面錄得虧損者有97宗，佔比按月增至4.3%，而平手的個案則有14宗，佔比維持在0.6%不變。

新都城平均賺幅最高

另一方面，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中有7個達到百分百獲利，而每宗平均賺幅則介乎最少的43.0%至最多的104.5%不等。當中新都城成為錄得每宗轉手個案平均賺幅最高的屋苑，達逾1.04倍。至於上月榜內賺幅最低者為日出康城，平均每宗只賺約43.0%，其次為YOHO TOWN的67.7%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，Omicron變種病毒擴散速度驚人，農曆新年前後社區加劇爆發，加上政府進一步收緊限聚措施，令樓市交投急跌，業主紛紛擴大議價空間；而部分心急業主為求沽貨，更不惜割價求售，個別甚至需要蝕讓。綜合上述市況預測，預期二月份二手私宅轉售獲利比率料進一步下滑至94.5%的水平，且跌勢恐仍未止；至於平均每宗賺幅亦料繼續下試低位，有機會按月再跌2.5個百分點至63%的水平。