八大樓價指數齊跌！　CCL報183點創43周新低　料月底下試180點

樓價走勢下滑。中原城市領先指數CCL最新報183.06點，按周跌0.78%，創43周新低，本周跌幅為7周以來最大，而過去兩周連跌共1.55%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，第五波疫情急劇惡化，CCL結束9周於184點到186點爭持的局面，走勢進一步下調，預料2月底將下試180點，重返2021年3月的水平。

其他主要指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報184.64點，創43周新低，按周跌0.82%，跌幅12周以來最大，連跌2周共1.54%。CCL（中小型單位）報182.66點，創43周新低，按周跌0.79%，跌幅7周以來最大，連跌2周共1.53%。CCL（大型單位）報185.06點，創9周新低，按周跌0.72%，連跌2周共1.64%。

新界西CCL_Mass創44周新低

至於劃分各區來看，本周四區樓價齊跌，是七周以來再現。其中新界西CCL_Mass報169.64點，創44周新低，按周跌1.28%，跌幅7周以來最大，連跌2周共2.46%。近兩周計，新界西樓價跌幅為八大指數之中最多。

九龍CCL_Mass報179.53點，創6周新低，按周跌1.18%，跌幅8周以來最大，連跌兩周共2.13%。港島CCL_Mass報186.23點，按周跌0.29%，連跌2周共0.97%。新界東CCL_Mass報198.27點，按周跌0.30%。