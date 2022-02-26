現樓直撃｜ 啟德尚．珒溋雙會所設計　同區罕有三層巨型兒童天地

由內房合景泰富（1813）及龍湖集團（0960）合作發展的啟德尚．珒溋，去年第四季開始陸續入伙，全盤合共667個單位。而屋苑的會所採用罕有的「雙子式」設計，分別設於第1座及第2座，面積合共逾3.6萬平方呎，提供多項康娛設施。

位於第1座的「Club RiverBank」，由英國著名設計團隊SHH設計，營造英倫風格，面積約3萬平方呎。地下設有雅座和桌球天地，戶外則設有約45米泳池。另外，會所設有宴會廳連戶外平台，可租用作聚會、派對及酒席用途。

會所2樓更設有兩個運動場所，分別為健身室和瑜珈活動室。健身室提供多部健身器材，方便住戶做運動，而瑜珈活動室則提供瑜伽墊、瑜伽磚，以及空中瑜伽（Aerial Yoga）的懸掛布。

同區罕有三層兒童會所

至於位於第2座的「KinderLand」，適合家長帶同小朋友前往。由兒童遊樂專家Play Concept設計，為三層兒童專屬會所。三層均以多元智能為設計概念，按功能區作年齡層劃分 。會所地下以「奇幻海世界」為主題，設有珊瑚攀架連運動感滑梯、水母攀架、海洋幻彩等設施。一樓為「陸營小漁村」，同層設有妙趣新天地，供兒童在內玩耍。二樓為「天際太空船」，設有天空冒險號及海綿池。

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尚．珒溋位於啟德沐泰街11號，距離港鐵啟德站約2分鐘步程。項目合共7幢大樓，包括兩幢高座及5幢低座，合提供667伙，實用面積介乎332至2,567平方呎，包含一房至四房戶型。