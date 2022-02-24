差估署樓價指數連跌四個月　按月再跌1.14%　去年3月後新低

踏入2022年本港私人住宅樓價繼續回落。差估署公布，1月份私人住宅售價指數為388.9點，按月跌1.14%，指數已連跌四個月，並創去年3月後的新低。按年計則仍上升1.83%。

若與去年9月的398.1點的高位相比，過去四個月樓價累跌2.3%。

按單位類型計，全線向下，其中D類單位（1,076至1,721平方呎）指數跌幅最大，報325.4點，按月跌2.43%。至於A類單位（少於431平方呎）報431.8點，按月跌0.58%。B類（431至752平方呎）及C類（753至1,076平方呎）單位，1月分別報375.5點及341.1點，按月分別跌1.42%及1.16%。

而E類（1,722平方呎或以上）單位連續兩個月少於20宗成交，1月份報298.2點，按月微跌0.33%。

1月份租金按年跌3%

至於上月租金指數同樣下跌，1月份報181.2點，按月跌0.38%，按年跌幅更達3%。與售價指數一樣，租金指數已連跌四個月。

萊坊：未來兩個月屬調整期

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，受疫情影響，未來一兩個月仍是調整期，成交量將維持在低水平。如疫情在第二季受控，有信心樓價可以迅速回升，今年一般住宅樓及豪宅均有望升3至5%。

此外，他認為，隨著政府放寬按揭乘數，1,200萬元以下中小型住宅單位樓價表現較好，而1,200萬至1,920萬元的中大型單位市場也會受惠，但成交相對較少。至於發展商推新盤步伐受疫情影響放慢，只是受到社交距離措施限制，認為市場對一手盤需求仍然強勁。