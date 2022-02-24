經典死場｜鄧成波家族13億放售荃灣海濱廣場　呎價不足六千

多年來被戲稱為「死場」、「鬼城」的荃灣海濱廣場，空置多時，新近趁疫市下推出全幢放售，意向價為13億元，折合呎價約為5,400元。

海濱廣場位於荃灣怡樂街1-9, 2-12號及怡康街1-7, 2-12號 、大型住宅屋苑海濱花園內，早於1990年落成，樓高9層，面積達24萬平方呎，連171個車位。物業鄰近荃灣海濱長廊，步行約7分鐘可達港鐵荃灣西站。

負責獨家代理放售事宜的萊坊執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興指，荃灣的家庭入息中位數為新界第二高，近年區內的新盤數目眾多，上址鄰近柏傲灣、映日灣、環宇海灣等多個半新私人大型屋苑，帶動區內消費力。

事實上，海濱廣場樓面面積接近旺角朗豪坊（約60萬平方呎）的一半。1990年開幕時，荃灣西一帶仍未有大型私人屋苑及商場。而荃灣廣場、灣景廣場亦是1991及1995年才開張，故海濱廣場落成時，風頭一時無兩。九十年代高峰期商場內設有戲院、溜冰場、百貨公司、機舖及餐廳等，其後亦曾開設護老院。

海濱廣場近十間多度易手

及至2012年，新世界（0017）把海濱廣場以5億元低價賣予宏安集團（1243）。三年後宏安再以8億元售予鄧成波家族。2017年業主曾計劃將整個商場改作私立學校，惟不了了之。為吸人流，2018年場內部分樓面曾租予以喪屍為主題的真人實境遊戲公司，但維持不久又回復死寂狀態，場內長期未有開燈，故被戲稱為「死場」、「鬼城」。