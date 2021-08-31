劏場流血未止　城市金庫92呎舖勁蝕83%　北角888劏舖28年未返家鄉

北角區早年有多個商場被投資者購入後劏細拆售，至今仍然蝕讓連連。其中，由藝人麥浚龍（Juno）的父親麥紹棠在2013年拆售的劏場「城市金庫」，近日再新增一宗地庫劏舖成交，賣家損手180多萬元離場。同區另一陳年劏場「北角888」，兩名長情業主持貨長達二十八年依然難逃損手命運，物業貶值26%至36%。

據土地註冊處資料，北角「城市金庫」最新錄得一宗地庫304號劏舖成交，在8月12日以38萬元易手。舖位建築面積僅約92平方呎，是次成交呎價約4,130元。原業主於2013年8月以220.1萬元買入劏舖，呎價2.4萬元，持貨八年，是次易手帳面蝕182.1萬元，貶值83%。

麥浚龍未到商場宣傳 小業主告發展商

「城市金庫」位於北角城市花園商場的地庫樓層，在2013年由麥浚龍的父親麥紹棠拆成300個蚊型舖位放售，全數沽清，套現逾8億元。當時最貴的一個劏舖，呎價高達6.2萬元。惟2016年開業後人流疏落，不少業主沽貨均需大幅蝕讓七成至八成以上。

在2017年「城市金庫」有10名業主入稟高院，控告拆售上述劏舖商場的發展商失實陳述，未有兌現承諾邀請藝人麥浚龍前往商場宣傳，以及邀請日本護膚及健康食品品牌進駐。

北角888商場劏舖 28年仍未返家鄉

此外，位於同區英皇道441至447號漢宮大廈基座的劏場「北角888」，九十年代已被拆售，雖然位處港鐵北角站出入口對面，亦對正電車站，惟門面極不起眼。近月場內也連錄兩宗蝕讓個案，原業主持貨長達二十八年仍未能返家鄉。

該兩宗蝕讓為商場1樓128號舖及130號舖，分別於7月24日及29日沽出，成交價為57.9萬及50萬元，兩舖位建築面積同為103平方呎，實用面積52平方呎，實用呎價9,600元至1.1萬元。

上述兩個劏舖由不同業主持有，但同樣於1993年買入，當時購入價分別為78.14萬及78.75萬元。以此計算，兩個劏舖在過去二十八年期間，帳面貶值約26%及36.5%。

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