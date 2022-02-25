新財年5地皮屬百億地王級　洗衣街商業地、赤柱豪宅地成焦點

發展局公布新一個財政年度（2022/23年度）賣地計劃，提供13幅住宅用地及4幅商業地。綜合市場資訊，估計當中將有5幅地皮估值超過100億元，並以赤柱環角道豪宅地皮最為矚目，每呎樓面地價上限高達4.5萬元，估值逾236億元。而前身為水務署大樓的旺角洗衣街商業地，亦於新財年推出，估值上限高達228億元。

住宅地皮計，有3幅估值超過100億元，當中最貴重為赤柱環角道豪宅地，預計總樓面約52.6萬平方呎，每呎樓面地價介乎2.5萬至4.5萬元，估值約131億至236億元。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，近年豪宅市場屢創新高，豪宅地料受歡迎，不過此幅環角道豪宅地規模較大，料可建分層，估計只有具實力的本地大型發展商競投。

仲量聯行估價諮詢部資深董事區建強表示，上述赤柱地皮位置較2016年以每呎樓價地價12,436元售出的赤柱黃麻角道地皮更優勝，可望海景，但位置較月初售出的淺水灣南灣道地皮稍遜，樓面地價未必能再創新高。由於傳統豪宅區低密度住宅地皮供應罕有，疫情將無礙發展商的投地意欲。

洗衣街商業地料每呎地價1.2萬至1.5萬

至於商業地也有兩幅矚目地皮，包括旺角洗衣街及亞皆老街交界商業地，總樓面約152萬平方呎，為尖油旺區一帶罕見的巨型商業供應。市場預計，地皮每呎樓面地價介乎1.2萬至1.5萬元，即估值介乎182億至228億元。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，雖然近年寫字樓及零售市況偏軟，現時出售市區商業地存在一定難度，但上述洗衣街地接近港鐵站，位置優越，預計會吸引大型發展商競投，或包括持有旺角東站上蓋商場的新地（0016）。

萊坊：疫情影響 料地皮未能全數沽出

萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明表示，新財年賣地表有多幅貴地皮，綜合13幅住宅地及4幅商業地計算，賣地表估值總額約940億至1,150億元。不過該行董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，香港現時受疫情影響，對新財年可賣出賣地表上所有用地並不太樂觀，又認為未來住宅地加入最低面積要求280平方呎條款，對市區部分用地裁剪有影響。