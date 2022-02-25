預算案後十大屋苑睇樓量回升7%　兩個屋苑升幅最多

本周三公布的《財政預算案》推出放寬按保樓價上限等新措施，市場預期政策利好中小型住宅，周末睇樓量出現回升情況。據中原資料，該行十大屋苑本周末預約睇樓量錄350組，終止兩周跌勢，按周回升7.7%，當中半數屋苑的睇樓量向升，餘下半數屋苑維持不變。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，財政預算案推出放寬按揭保險計劃、提高按揭成數、減免差餉、租金扣稅等措施，對樓市可算是「小減辣」，新政策吸引有意置業的上車客加快入市決定，換樓鏈亦會啟動，本周末睇樓量即時回升，料部份買家趁機偷步執筍盤，二手交投有望回穩。

新都城、映灣園睇樓量齊升兩成

據中原資料，將軍澳新都城及東涌映灣園的睇樓量升幅最強勁，同樣按周增加20%，分別錄30組及18組睇樓客；而天水圍嘉湖山莊緊隨其後，周末錄70組睇樓客，按周升16.7%。

美聯料逾千萬住宅交投飆升

至於另一間龍頭代理行的周末睇樓量也出現上升，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，該行15個指標屋苑，周末預約睇樓量錄約322組，較上周末回升約6.3%。認為財政預算案公佈放寬按揭成數，此舉將刺激整體市場買家入市意欲，尤其是逾1,000萬元至1,200萬元物業更為受惠，料該類物業交投成交飆升，帶動換樓鏈。

據美聯資料，鴨脷洲海怡半島周末預約睇樓量約20宗，按周升11%，而太古城則約25組睇樓客，按周增加8.7%。九龍方面，荼果嶺麗港城及紅磡黃埔花園，分別錄15組及12組睇樓客，按周升15.4%及9.1%。