疫情｜十大屋苑周末睇樓量大幅插水兩成　創一年新低

疫情第五波大爆發，周末睇樓量大幅插水。中原地產十大屋苑本周末（12日至13日）睇樓量錄得328組預約，較上周末下跌19.6%，創去年2月以來的一年新低。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日本港疫情嚴重，單日確診數字高企，部份買家及業主取消睇樓計劃屬正常反應，但疫情下仍有買家於做足防護措施下睇樓，顯示買家相當有誠意，主要希望趁業主有較大議價空間時執平貨，加上一手方面欠焦點，部份購買力回落二手市場，有望帶動成交。

陳永傑：有較大議價空間 買家執平貨

據中原資料，跌幅最多的屋苑為鴨脷洲海怡半島及紅磡黃埔花園，周末睇樓量同為20組，按周同樣大跌50%，至於將軍澳新都城周末睇樓量約30組，按周挫33%。而茶果嶺麗港城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園三個屋苑，睇樓量也錄得超過20%的按周跌幅。

至於另一大型代理行的睇樓量同樣回落。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，本周末15個指標屋苑預約睇樓量錄約315組，較上週末調頭回落約13.2%。

布少明料短期內睇樓量反覆 樓價有下調壓力

布少明指，由於疫情衝擊，本港不少活動均有不同程度影響，其中睇樓活動受到收緊防疫措施拖累，各區二手物業的週末睇樓活動出現放緩，但仍有不少準買家趁機會在「疫」市中物色筍盤。他料，買賣雙方博奕，個別業主亦接受現實，減價筍盤仍見一定承接力，預期短期內睇樓量將反覆，樓價更有下調壓力。

據美聯數據，周末睇樓量跌幅最勁的屋苑為沙田第一城及將軍澳新都城，按周跌幅達25%，分別錄30組及15組。