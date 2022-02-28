將軍澳區5日逾50宗成交　將中三房急劈140萬沽出

《財政預算案》宣布進一步放寬按保上限，刺激中價物業交投，美聯物業區域營業董事劉卓豪表示，自措施上周三（23日）公布至今，短短五日內將軍澳區私樓連居屋合共錄超過50宗成交。

其中，將軍澳中心有三房單位，趁三年額外印花稅（SSD）期滿即沽，成交單位為8座高層A室，實用面積546平方呎，單位本月初以1,098萬元放盤，及後多度降價，最終減至958萬元易手，合共累減140萬元，減幅近13%，I成交呎價17,546元。據了解，原業主於2019年2月斥890萬元購入單位，持貨滿三年，是次轉手帳面獲利68萬元，升值7%。

劉卓豪補充，將軍澳中心2月全月暫錄約11宗成交。現時二手放盤逾200個， 兩房入場單位為10座低層C室，實用面積406平呎，叫價750萬元；至於三房入埸單位為8座低層A室，實用面積541平方呎，叫價960萬元。

另外，日出康城MALIBU亦再錄成交，為1A座低層D室，實用面積560平方呎，兩房連儲物房間隔，望開揚山海景，內櫳企理，以1,050萬元成交，據悉單位原叫價1,100萬元，現略下調50萬或4.5%，呎價約18,750元。資料顯示，原業主於2018年4月以866.6萬元入市，是次轉手帳面獲利約183.4萬元，升值約21%。