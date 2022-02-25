荃灣大型屋苑湧現「低位撈貨」　高層兩房罕有跌穿四球

本港二手樓價走勢回落，向來為上車天堂的荃灣中心，本周湧現至少5宗「低位撈貨」個案，最新一宗兩房戶成交價更低至396萬元，為該屋苑去年7月份以來首次跌穿四球。

美聯物業聯席區域經理鍾家豪表示，荃灣中心最新錄得的低價成交個案為南昌樓高層E室，實用面積307平方呎，為兩房間隔，昨日（24日）以396萬元沽出，成交呎價約12,899平方呎。原業主於2014年8月以298萬元買入上址，持貨約8年，帳面升值98萬元或33%。

此外，同屋苑安慶樓中低層兩房戶，實用面積324平方呎，在本周較早時間以410萬元沽出，成交呎價約12,654元，較2017年買入價385萬元，帳面升25萬元或6.5%。

交投上升 均價卻回落4%

他又指出，本周荃灣中心已錄得至少5宗成交，全部為實用面積307至329平方呎的兩房戶，成交價介乎396萬至431萬元，當中不少為「即睇即買」個案，買家包括上車客及收租客。而按本月計算，荃灣中心暫錄11宗成交，較一月份的6宗明顯上升，而本月屋苑平均實用面積呎價12,388元，按月回落約4%。

另據過去成交資料，荃灣中心上一宗低於400萬元的成交個案已追溯至去年7月份，當時漢陽樓中低層H室，實用面積324平方呎，以398萬元易手，呎價12,284元。