十大屋苑2月錄150宗成交　創兩年新低　中原：料首季樓市價量齊跌

第五波疫情持續至今近兩個月，確診數字續創新高，十大屋苑交投淡靜。據中原地產統計，2月份十大屋苑僅錄150宗二手成交，較1月份減少20%，成交量創下2019年12月以來逾兩年新低。

兩屋苑全月僅單位數成交

十大屋苑中，鰂魚涌康怡花園及荔枝角美孚新邨，全月分別錄5宗及7宗的單位數成交。而沙田第一城則累錄31宗成交，屬成交量最多的屋苑。

此外，十大屋苑中，7個屋苑成交量呈向下，按月跌幅介乎8.3%至59.5%。跌幅最勁為天水圍嘉湖山莊，2月僅錄17宗成交，較上月全月42宗大減近六成。

呎價方面，有6個屋苑報跌，按月跌幅介乎0.1%至10%，並以太古城的跌幅最大，由1月份的約1.97萬元跌至2月約1.54萬元。

陳永傑：首季樓價估跌幅5%至8%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年假期後，第五波疫情急劇惡化，政府收緊社交距離措施，入市氣氛受到打擊，本月交投急跌兩成，屬正常現象。

目前本港疫情仍非常嚴峻，對外又爆發俄烏戰爭，後市未明，市場充滿憂慮。日前政府放寬按揭保險上限，算是樓市「小減辣」，部份屋苑成交氣氛稍有改善。至於一手市場方面，2月估計只錄約120宗成交，創2013年6月後的新低。

他又續指，樓市走向需視乎疫情，現時面對史無前例的疫情，成交量及樓價皆急跌，CCL連跌三周、累跌2.2%，成交量下跌，樓價亦將跟隨，料首季樓價跌幅約5%至8%，即使放寬按保亦難抵銷疫情影響。