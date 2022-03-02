禁足令影響物業買賣？代理：買賣合約增附加條款　保障雙方交易

政府正研究於3月中實施全民強檢期間，同步加入全民「小禁足」或停工停市方案，目前尚未知道方案細節，但若然實行，而物業買賣又剛巧撞上「禁足令」，交易會否因而受到影響？

疫情持續近兩年，部分代理早前已在買賣雙方簽署的臨時買賣合約附件中加入條款，以保障雙方不受疫情影響交易，初期的條款較簡單，一般針對雙方受隔離、檢疫等因素影響。

不過，近日有個別代理行的條款再「強化」，包括列出指定期內買賣雙方及／或其代表律師，如因政府法定防疫措施而被送院／遭受強制扣留／檢疫／隔離／被要求留在室內（例如居家／活動管制／禁足令），簽約或交易等日期可自動順延至上述相關限制結束後的第五個工作天。除買賣合約外，據知連租賃合約也同樣加入附加條款，以保障業主及租客，減少不必要爭拗。

陳永傑：臨約引附加條款 順延重要日期

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，其公司法律部正就最新情況研究，包括在臨時買賣合約加入附加條款，避免買賣雙方因為政府禁足令而未能完成交易、或致遭殺訂而損失訂金。

他又指，在疫情持續的兩年間，中原之前已就強制隔離情況加入相應條款，讓受影響的買賣雙方可於隔離期結束後的14天內，繼續完成交付大訂、簽正式買賣合約或完成交易程序。若政府落實禁足，新條款預計會加入在臨時買賣合約的附件之中，以保障買賣雙方。

此外，陳永傑預計，如政府確定落實禁足令，一手及二手市況將會嚴重萎縮，估計本月新盤成交宗數或低於100宗，二手成交也只有約1,000宗。市況欠佳下，準買家數目已減少七成，禁足令或致相關數目再減少兩成。