資策山頂道8號洋房4.9億內部轉讓　每呎10萬

由資本策略地產（0497）及豐泰地產購入並進行全面翻新的山頂道8號豪宅項目，項目唯一洋房新近以4.9億元易手，屬內部轉讓。

據了解，上述洋房為山頂道8號B號洋房，位於項目兩憧分層大廈之間位置，實用積約4,795平方呎，料設私人花園，以最新易手價計算，呎價約102,190元。

洋房重建中 疫情拖累進度滯後

資本策略地產執行董事方文彬表示，上述洋房成交屬內部轉讓，又指該幢洋房目前正在重建，惟受到疫情影響，工程進度有所滯後。對於上述內部轉讓的易手價高達4.9億元，他表示，洋房仍未對外推出，該數字並非意向價。

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資策夥拍豐泰五年前斥逾18億購入

翻查資料，山頂道8號住宅項目前身為欣怡居，由台灣發展商百利大發展，在2004年落成，設有兩幢樓高10層的分層住宅，涉及34個分層戶、一座洋房及一籃子車位。

在2015年，資本策略地產夥拍豐泰地產投資以18.25億元購入項目的貨尾單位，涉及19個分層戶及一幢洋房，連33個私家車位及5個電單車位，共涉物業七成業權。隨後發展商在2016年底斥資3億至4億元作翻新。

項目翻新後，近年推出市場拆售，如新世界發展（0017）集團主席鄭家純妻子葉美卿，在2021年12月透過俗稱「買殼」的轉讓公司股權形式，買入山頂道8號一個A1座中層A 、B室相連戶，市傳成交價高達約4.5億元。單位實用面積4,264平方呎，採四房間隔，成交呎價約105,535元。

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