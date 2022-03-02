新加坡豪客1.68億購半山豪宅 啃辣稅5000萬夠買5間太古城

有來自新加坡的買家，近日以1.678億元買入長實（1113）旗下半山波老道豪宅項目21 BORRETT ROAD的四房戶。由於該宗買賣以公司名義進行，買家需要支付高達樓價三成的巨額稅款，涉資超過5,000萬元。單計辣稅已足夠買入藍籌屋苑太古城5間兩房戶。

上述成交單位為21 BORRETT ROAD第一期中層3室，附有兩個車位，單位實用面積2,193平方呎，採四房間隔，以成交價計算，呎價76,516元。該四房單位管理費為每月21,293元，每呎管理費約9.7元，每季地稅為12,231元。

資料顯示，單位新買家為SECURE VANTAGE LIMITED，其公司董事持有新加坡護照。由於以公司名義入市，因此新買家需要繳付樓價三成的辣稅，涉及約5,034萬元。合計成交價及稅款，入市總成本高達逾2.18億元，每呎成本高達99,471元。

事實上，近月樓價回落，大型藍籌屋苑太古城的兩房成交價已降至1,000萬元水平，上述21 BORRETT ROAD四房戶的巨額稅款，足夠買入5間太古城單位。

項目累售30伙 套現逾61億

據成交紀錄冊資料顯示，21 BORRETT ROAD第1期已累售30伙，成交價介乎1.5億至4.59億元，合共套現金額逾61億元。