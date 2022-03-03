從商40多年今最黑暗　太子珠寶鄧鉅明：未來兩個月最難捱

第五波疫情一發不可收拾，單日新增確診宗數突破5.5萬宗，與此同時，各大零售餐飲商戶紛紛宣布停業、結業、或縮短營業時間，購物商場提早關燈，街上人流冷清。有餐飲業界代表更指，行業傷亡慘重，今波疫情可能三分一食肆需要結業。

擁有不少核心區舖位、人稱「太子鄧」的太子珠寶鐘錶集團主席鄧鉅明，於商場打拼數十載，經歷不少高低起跌。他指，自己從事零售行業四十多年，從來未見過目前的慘淡市況，他預計未來一至兩個月是「黎明前的黑暗」，市況最惡劣，「生意人𠵱家嘅想法只係想Keep住營運，唔好蝕咁多，盡量止血，賺錢根本冇可能！」

對於政府近月為控制疫情而強制關閉多個商戶行業，同時推出新措施限制業主向指定行業追討欠租或中止租約，為期三至六個月。鄧鉅明認為，現時幾乎沒有市民出街，即使出街也只是往超級市場購買糧食、日用品，一般零售商戶「連人工都賺唔到，更加唔使講租金。」「𠵱家非常時期，冇得淨係講合約精神，租客都要開倒舖先可以講（合約精神），唯有業主租客一齊承擔。」他認同業主要體諒租戶，盡量減租協助渡過難關，但同時政府亦應顧及仍要供樓還息的業主，讓更多業主申請「還息不還本」計劃。

沙士僅影響數月 首見如此災難

疫情尚未見遏止，更有愈趨嚴峻之勢，鄧鉅明形容，現時是「黎明前的黑暗」，未來兩個月將會是最難捱的日子。而政府本月推出的全民強檢，以及正研究推行的「小禁足」下，預計將有更多店舖無法開門做生意。他旗下20多間分店門市，分布商場及街舖。他直言，「𠵱家賺唔到錢㗎，都係靠以前賺倒嘅保持營運。」

零售舖市一片死寂，鄧鉅明指，在過去四十多年做生意的時間中，一直未遇到同類情況，2003年沙士僅影響三至四個月市況，2014年佔中事件及內地大力反貪腐亦只是影響五成生意額，並很快恢復，惟今次疫情是遍及全世界，「大家都只可以認命！」