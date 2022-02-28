一周斥半億連環買舖　盛滙李根興：禁足前最佳撈底時機

第五波疫情肆虐，零售市道近冰封，有舖位投資者卻在過去一周「出手」，斥資近5,000萬元連環買入兩個舖位。盛滙商舖基金創辦人李根興指，雖然現時是舖市最惡劣時期，但政府3月有機會落實禁足令，或致市場無法正常運作，故認為現時屬最佳撈底時機。

食衞局局長陳肇始今（28日）表示，不排除在進行全民強檢時，推行禁足令或停工停市。盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興表示，目前已是最惡劣的時期，「冇人敢出嚟睇舖」，他認為，當刻屬最佳「撈底」時機，因政府擬在3月推行全民強制檢測，屆時有機會推行禁足或停工停市，若措施落實，現時買舖算是「預早準備」。

他又估計，未來兩至三個月舖市都「冇運行」，料短期舖位售價再跌3％至5%，只能寄望稍後消費劵的刺激作用。他又補充指，作為商舖基金需要維持運作，不能見市況慘淡便停止活動，亦不可待市況反彈才入市，否則便會錯過入市時機。

過去一周，他先後買入兩個民生舖位，包括土瓜灣浙江街29至33號地舖，貪其位處民生地段又接近港鐵站，面積約1,400平方呎，原由零食店以每月7萬元承租，以交吉形式易手，成交價3,000萬元。該舖位原業主於2013年以3,480萬元入市，是次易手帳面蝕讓480萬元或14%。。

至於另一個買入舖位為粉嶺聯和墟和隆街2至40C號寶榮樓地下8及40號舖。 地舖面積1,000平方呎，設入則閣樓700平方呎，合共約1,700平方呎。 原業主早前叫價3,000萬元，至今大劈價約1,100萬元或37%，至1,900萬元成交。

此舖位屬遺產貨，原業主於1993年6月以108萬元購入8號舖，及後在2005年4月再以45.5萬元購入40號舖，以合計買入成本約153.5萬元計算，期間升值11.4倍。