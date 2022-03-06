市建局再推新一輪5700萬租金寬減　為期六個月

市建局行政總監韋志成今日（6日）發表網誌表示，將於4月1日起推出新一輪租金寬減，惠及約800名住宅及商業租戶，涉及寬減款項超過5,700萬元，為期六個月至今年9月底。

新一輪的寬減措施涵蓋餐飲、零售、服務、教育、社會企業等行業，涉及寬減款項超過5,700萬元。他又指，是次寬減措施的力度將更大，對於部份經營特別困難的商戶，包括因應政府要求而需要暫時關閉的表列處所，以至在觀塘重建項目內「裕民里」復業的回遷商戶，將可獲百分百的租金寬免。

住宅租戶方面，安置大廈和重建項目內已收購物業的約400個住宅租戶，絕大部分是從事零售、餐飲、旅遊和服務業的基層家庭，在疫情下，普遍面對開工不足以致收入減少的困境，部分更處於失業狀況；至於已收購物業的商舖租戶，一般在舊區小本經營的商戶，生意額亦顯著下跌，故這些租戶的租金將獲得75%的寛減。

零售商戶方面，將按實際營業額受疫情衝擊而下跌的程度，以及租金開支佔營業總額的比重，衡量給予20%、50%，以至影響最嚴峻的全數100%三個級別的租金寬減。有關寬減的金額將在往後一個月的租金反映。至於影響較輕微，甚或沒受疫情影響的商舖租戶，將不獲租金寬減。

食肆方面，因應其經營成本相對零售業高，當租金佔營業總額的比例超過25%，市建局已歸類為「經濟困難」級別，在該月份提供全額租金寬免；至於經營未達此級別的食肆租戶，亦會獲不同幅度的寬減。

市建局和東華三院合作採購應急物資，由東華團隊負責分配及包裝約600個抗疫物資包（右圖），每個物資包包括食物和快速測試套裝等。（市建局提供）

另一方面，去年開始營運的中環街市項目，以及已委聘營運機構負責租務和管理的西港城，市建局亦將與其相關的營運機構商討合適的租金寬減方案，尤其支援在中環街市經營的初創企業。

兩年累計租金寬減金額將逾2億

至於市建局與合作發展商合營的7個商場內，約280個的商舖租戶，其租務團隊亦會與合作發展商商討，為受疫情影響的行業租戶，制定針對性的租金寬減方案。

另外，市建局協助在觀塘重建項目第五發展區內15個違規構築物經營者，去年回遷至新商場內的「裕民里」復業，並提供相當於差餉估值一半的優惠租金，為期三年。考慮到回遷戶在疫情下復業，需要更長的時間適應新經營環境和重建顧客網絡，故亦會提供百分百的租金寬免作額外支援。

韋志成又指，市建局暫時調撥的56個應急單位，至今已安排染疫的8個租戶及6名職員的密切接觸者及同住家人免費入住。

市建局自2020年4月開始向旗下租戶推出租金寬減，連同於下個月起生效的措施，兩年多實施的數輪租金寬減，累計涉及款項將超過2億元。