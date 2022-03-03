長實近60億奪市建局土瓜灣四合一重建項目　每呎地價1.1萬

市建局公布，土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的「四合一」重建項目，中標財團為長實集團（1113），成交價為59.96億元，略低於市場下限。以項目總樓面約526,812平方呎計，每呎樓面地價約11,382元，惟相關數字未計及分紅因素。

吳佳慶：將帶來理想回報

長實執行董事吳佳慶表示，長實對是次中標感到欣喜，此項目將帶來理想的回報。此合併地盤位處土瓜灣小區，是難得的市中心發展項目，並與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應。隨整個小區的重整及規劃，可望締造更美化的居住環境。

上述鴻福街、啟明街及榮光街項目，涉兩個相鄰地盤，合併後總地盤面積為5.85萬平方呎，預計可建總樓面合共約52.68萬平方呎，料可供應約890個住宅單位，每伙實用面積不可少於300平方呎。

上述項目去年12月初截收意向，當時接獲31份意向書，當中30家發展商及財團獲市建局邀請入標競投。項目於2月10日截標並接獲7份標書，參與財團包括恒地（0012）、嘉華國際（0173）、華懋集團、會德豐地產，而信置（0083）則夥嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）合組財團入標。

土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的「四合一」重建項目由長實中標。

市場估值60億至68億

綜合市場早前就項目的估值介乎約60億至68億元，每呎樓面地價約1.13萬至1.29萬元。據知，項目住宅部分銷售收益如達102億元以上，發展商須向市建局分紅，首2億元分紅20%，其後按比例遞增至最高50%。

商場部分首十年由發展商及市建局共同持有，租金收益方面，發展商佔七成，市建局佔三成。另中標發展商須建兩項社區設施，包括長者鄰舍中心及社區中心，樓面合共約4,345平方呎，政府將以2,130萬元回購相關設施。

翻查資料，過去半年同區也有兩項市建局重建項目成功賣出，如去年12月鴻福街/銀漢街項目，由嘉里建設以55.878億元中標，每呎樓面地價約12,591元。

至於去年9月份由恒地（0012）奪得的庇利街/榮光街項目，成交價81.89億元，每方呎樓面地價約11,414元。不過恒地在今年2月份，為該項目引入帝國集團、希慎興業合資發展，現時恒地佔項目50%權益，而帝國集團及希慎分別佔項目25%權益。