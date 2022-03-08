正八集團1750萬沽嘉峰臺舖　廖偉麟：預留最多20億疫市掃貨

近年零售舖市吹淡風，不過投資者仍積極部署換貨。正八集團主席廖偉麟繼上月斥資1.38億元買入上環南和行舖位及寫字樓後，新近以約1,750萬元沽出牛池灣嘉峰臺舖位。廖偉麟回覆《香港01》表示，雖然市況有所回落，但今年仍預留15億至20億元投資物業。

近月正八集團旗下物業頻頻易手，集團主席廖偉麟認為，雖然目前零售舖市疲弱，但市場上仍有不少投資機會，個別舖位放盤的租金回報較高，可趁低吸納，又指現時正在核心區一線或二線街道尋找租金回報3至5厘的舖位，「最重要有租收！」

廖氏又預計，疫情始終會受控制，集團今年將預留15億至20億元入市，主要目標暫為舖位及豪宅物業，而呎價較低的寫字樓也是其目標之一，但強調不會急於入市。

上月1.38億買上環南和行一籃子物業

據市場消息透露，廖偉麟最新沽出的牛池灣嘉峰臺地下5號C舖，面積約2,785平方呎，以約1,750萬元沽出，呎價6,284元。舖位現由華潤U購租用，每月租金約4.67萬元，新買家料回報約3.2厘。

此外，廖偉麟在上月中已率先以1.38億元買入上環南和行大廈地下1號舖，以及1、2樓兩層寫字樓，地舖面積約3,305平方呎，1樓及2樓各面積約13,503平方呎，成交呎價僅約1.02萬元，其中地舖部分由食肆租用，租金回報達5厘。