疫情肆虐兩年　全港街舖爆逾百宗蝕讓　有業主慘輸2億離場

新冠病毒自2020年初在港爆發至今，持續逾兩年，期間斷斷續續推行的限聚令、禁堂食等防疫措施，均令零售、餐飲商戶生意受重創，舖租跌至谷底，連帶舖位價值亦「大插水」。據《香港01》統計，自2020年起，街舖市場已錄得超過100宗蝕讓個案，個別蝕幅高達六成，亦有旺區街舖業主損手逾2億元。業界人士認為，零售市況前景仍然未明，舖市跌勢未止，料今年餘下時間蝕讓個案只會愈來愈多。

四大零售區錄40宗蝕讓 九龍成重災區

翻查2020年1月至今的街舖成交紀錄，發現街舖市場兩年間共錄得至少約104宗蝕讓成交。其中，2020年及2021年分別錄約42宗及55宗，今年1月至3月份則暫錄7宗。按地區劃分，重災區為九龍區，佔整體個案約52%，港島及新界區則分別佔約32%及16%。

若集中計四大核心零售消費區，合共有約40宗蝕讓個案，當中九龍兩區、即旺角及尖沙咀佔最多，分別有約15宗及12宗蝕讓買賣；銅鑼灣及中環則分別有7宗及6宗。

疫情持續兩年多，街舖錄得不少蝕讓個案，個別蝕讓幅度高達六成。

11宗帳面貶值逾30% 栢麗大道舖蝕2億

至於以蝕讓幅度計算，帳面蝕30%或以上的街舖買賣個案有11宗；蝕幅超過50%的個案有2宗，其中一宗為灣仔堅彌地街3號置樂台地下4號，面積約290平方呎，2月份以550萬元易手，較2012年11月買入價1,330萬元，帳面勁蝕780萬元或58%，以蝕幅計，成為近年「蝕得最甘」之地舖。

而另一宗蝕逾50%的個案，為由資深投資者李耀華持有的尖沙咀彌敦道栢麗購物大道地下29至30號舖連一樓15號舖，在2020年10月以約2.1億元沽出予另一投資者林子峰，較2012年買入價約4.398億元，八年間帳面蝕近2.298億元，暫為疫情期內蝕讓金額最多的個案，貶值幅度52%。

大部分蝕讓舖位有一共通點

對於疫情下，街舖蝕讓成交，盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興指，疫情第五波爆發至今仍然未受控，估計未來會有愈來愈多同類個案。他指，相關蝕讓街舖主要是2012年至2014年自由行高峰期買入的舖位，若現時推出放售，高買低賣，普遍預貶值兩至三成，而近年個別錄得跌價超過五成的個案，估計僅屬個別情況，市場亦甚少同類「蝕賣」放盤。

除了核心區屢現損手情況，新界區也未能倖免，不乏勁蝕個案。如過往為內地水貨客集中地之一的元朗大馬路，有元朗段81號全幢三層舖位，累積劈價五成，終在2020年中以約9,000萬元易手，較2014年以1.35億元購入價，帳蝕4,500萬元或33%離場。

去年1月份「舖王」鄧成波家族亦以約4億元，沽出西貢親民街16號西貢花園地下入口及1樓舖位，面積共28,439平方呎，較2017年購入價4.38億元比，帳面大幅蝕讓3,800萬元或8.6%。