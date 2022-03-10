戴德梁行：料首季住宅成交量銳減五成　樓價下調5%

受第五波疫情及地緣政治緊張等因素影響，戴德梁行今（10日）發展「2022 年第一季住宅市場回顧及展望」，並預期第一季住宅物業總成交宗數將跌穿一萬宗，按年減少達 49%，首季整體樓價料下調約5%，該行又指，假若防疫措施於未來三個月內得到放寬，下半年樓市有望重拾動力，預測全年樓價有不多於3%升幅。

戴德梁行董事及香港研究部主管陳健珩指，預計今年首季住宅物業買賣合約數字僅錄9,187 宗，為自2020年初爆發疫情以來新低，按年下跌 49%。由於收緊防疫措施後經濟活動明顯放緩，以及地緣局勢緊張為市場增添不確定性，買家抱觀望態度。上述因素，加上發展商於目前環境下延後推出新盤，在缺乏新盤帶動下，成交量自1月份錄得 4,275 宗成交後有下降趨勢，預計3月份成交量將持續下跌至約2,000 宗水平。

豪宅樓價波動相對細

此外，樓價方面，戴德梁行香港估價及顧問服務部董事黎劍明指，二手市場受疫情打擊，整體樓價由去年9月高位下跌 2.2%。以各類市場作比較，當中，代表細價盤市場的沙田第一城按季跌 5.2%；而代表中價市場的太古城則下調 4.9%。代表豪宅市場的貝沙灣波動相對較少，按季下調 4.1%，主要原因是豪宅業主普遍有較高的持貨能力。

後市發展方面，陳健珩估計，未來三個月的疫情發展對樓市以後走向相當關鍵，假如疫情於今年中前受控，並日漸具備放寬防疫措施、甚至與外地恢復通關的條件，加上早前於預算案公佈放寬承造高成數按保的樓價上限，相信有助釋放累積的用家需求，樓市可望於下半年復甦。

估全年成交量跌至少15%

他估計，如疫情緩和及有機會通關下，累積六至九個月的購買力將會在下半年爆發，下半年復甦將由一手新盤帶動，並逐步擴展至二手市場。由於去年基準較高，預計全年成交量將下跌15% 至18%。樓價方面，他估計下半年樓價升幅或可追回上半年的跌幅，故預測年底樓價按年有不多於 3%升幅。

強檢或令市場出現陣痛

面對稍後有機會推出全民檢測並同時實行「小禁足」，陳健珩認為，3月份住宅交投量已屬非常低水平，如同2003年「沙士」水平，估計4月至5月未必再惡化下去，相關措施估計會令市場出現陣痛，但相信能有效地切斷病毒播鏈斷，令市場盡快復甦。