CCL按周升0.43%　分析：樓價下調方向未變

上周指數創50周新低的中原城市領先指數CCL，本周出現反彈，報179.87點，按周升0.43%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL走勢將再度向下，樓價下調的方向未變，CCL短期目標下試176點低位，重返2021年年初時的水平，將蒸發2021年全年升幅。

其他主要指數也出現反彈，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.20點，按周升0.37%，上周指數創52周新低。CCL（中小型單位）報179.35點，按周升0.34%，上周指數創52周新低。CCL（大型單位）報182.56點，按周升0.89%，上周指數創42周新低。

上述CCL四大整體指數齊跌4周後單周止跌，卻非回穩。樓價跌勢未止，黃良昇料CCL繼續下試176點。而疫情第五波可能見頂，將於4月上旬公佈的CCL中反映。

新界西CCL_Mass按周升逾2.%

按地區劃分，上周指數創51周新低的新界西CCL_Mass，最新報169.92點，按周升2.07%，升幅24周以來最大。而港島CCL_Mass報183.10點，按周升0.43%，連升2周共0.83%。

至於九龍及新界東則繼續下挫，九龍CCL_Mass報174.26點，創54周（即2021年2月後）新低，按周跌0.34%，連跌2周共2.94%；新界東CCL_Mass報192.54點，創46周（即2021年4月後）新低，按周跌0.72%，連跌4周共3.18%。