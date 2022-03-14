調查：港人儲蓄首期平均需時17年　52%需家人支持方能置業

最新一份滙豐 FinFit調查結果顯示，雖然持續的新冠疫情影響港人的家庭收入，並削弱儲蓄和投資能力，但受訪者大致維持財政健康、量入為出且還款表現良好。此外，置業是受訪港人的首要任務之一。

是次調查中，港人得分為65（滿分為100），與2020年下半年的66分相比，大致保持平穩。指數透過量度調查對像在理財習慣、理財知識、理財計劃，以及網絡保安和安全四大範疇的主要表現指標，再計算評分。

調查顯示，大部分（61%）受訪者被評為「財政中等健康」（得分50至80之間），高於上次調查的54%；「財政非常健康」的佔比則由27%降至20%。

雖然受訪者都能量入為出，按時繳費和清還信用卡賬項，但疫情削弱了他們累積財富的能力。維持儲蓄習慣的受訪者佔61%，下降7個百分點；只有約三分一受訪者在過去六個月内有運用理財產品為資產增值，上次調查則有47%。

52%須有家人支持 才能達置業目標

置業是香港人普遍的財務目標，是次調查亦對於有意置業或換樓的受訪者的理財健康和習慣進行分析，聚焦探討疫情如何影響他們的財務管理、置業的考慮條件及意向。

調查發現，為了置業，41%受訪者會避免揮霍或過度消費；39%會更主動投資以實現目標。整體而言，受訪者預期平均需要儲蓄十七年，方有足夠資金繳付首期；52%則表示須有家人財政支持才能實現目標。

「財政非常健康」人士（得分80或以上）相對較快能達到儲蓄足夠置業首期的目標，一般十三年可以達標；屬於「財政不健康」（得分低於50）的則需時二十二年，反映前者的理財知識和紀律都相對優勝。

「財政非常健康」人士平均由27歲開始投資，「財政不健康」的則為30歲。這三年差距的複式效應，或會造成極大的機會成本。同時，「財政非常健康」人士就個人花費也比較審慎，並較傾向定時檢討理財計劃。