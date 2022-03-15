百勝角通風樓項目明起招標　估值最高23億　測量師料財團出價保守

日前接獲36份意向書的港鐵（0066）將軍澳百勝角通風樓物業發展項目，將於明天（15日）起招標，截標日期為4月13日。項目估值上限達23.3億元，最高每呎樓面地價預計約8,000元。

有測量師預計，發展商投標取態料趨保守，若項目補地價過高，地皮或會有流標風險。

美聯林子彬料財團出價保守

綜合市場資訊，市場預計上述項目每呎樓面地價約5,500元至8,000元，估值約16億至23.3億元。美聯測量師行董事林子彬表示，項目投資額不太高，在港鐵項目來說屬中型，料吸引多家中型及大型發展商競投。項目料將興建適合「小家庭」需求的中小型單位，惟因應第五波疫情，估計有興趣的發展商及財團出價傾向保守。

萊坊王兆麒：若補地價過高有流標風險

至於萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，樓市短期內受疫情及整體經濟因素影響，相信上述項目最後入標數目僅6至8份，並以獨資競投為主。他又指，雖然政府推出的最低限呎條款對百勝角地皮影響不大，但如果補地價太高，地皮會有流標風險。

港鐵旗下將軍澳百勝角通風樓物業發展項目。

本地多家發展商遞交意向書

百勝角通風樓項目昨日（14日）截收意向，合共接獲36份意向書，包括多家本地發展商，如會德豐地產、麗新發展（0488）、新地（0016）、南豐、華懋、恒地（0012）、信置（0083）、遠東發展（0035）、長實（1113）等。

上述項目座落於將軍澳市地段第132號之地段，位於將軍澳昭信路，臨近環保大道交界處、屋苑新寶城的對面，可經培成路及銀澳路直達港鐵坑口站。項目將建於百勝角通風樓上方，項目佔地約4.84萬平方呎，可建樓面面積約29.07萬平方呎，為港鐵近年規模最細的鐵路住宅項目。該項目將引入限呎條款，每伙實用面積最低為280平方呎，料全盤提供約550伙。