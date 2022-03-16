前百老滙旺角巨舖拆細租出　呎租48元勁跌近七成　超市進駐

大型連鎖電器店百老滙的旺角亞皆老街五層旗艦店，營業約十一年後，去年9月份遷出，舖位業主「玩具大王」蔡志明早前將巨舖拆細招租，新近終獲超市承租一樓全層，成為巨舖拆細後首宗長租個案，市傳月租約25萬元，呎租不足50元，較高峰期下跌七成。

市場消息透露，上述舖位為旺角亞皆老街73至81號宏安大廈一樓，面積約5,158平方呎，最新獲大生生活超市DS Groceries以每月約25萬元承租，呎租約48.5元。翻查該超市的網頁資料，品牌在全港各區共有47間分店，其中一間分店設鄰近的旺角東站旺角道，是次新租舖位料為同區擴充。

資料顯示，上述一樓舖位連同地舖、二樓至四樓，合共面積約25,016平方呎，由2009年起原由百老滙租用，當時月租約190萬元，及後零售市況攀升，在2013年舖位月租升至400萬元，呎租160元。不過2017年市況回軟下，租金亦降至每月260萬元。及至2021年9月百老滙正式結業遷出此旗艦店。

百老滙租用十一年 高峰期月租400萬

旗艦店結業後，早前已有市場消息指，業主「玩具大王」蔡志明會把巨舖拆細出租，不過一直未有明確訂下意向租金。事實上，該巨舖的地下位置，近年一直由不同的散貨場短租，包括用作售賣口罩及雜貨。至於其餘樓層，如二樓至四樓，目前未有訂下意向月租，有區內代理預計，每層樓面市值月租約20多萬元。

銅鑼灣Plaza 2000多層複式舖同樣拆細

值得留意，過去市道暢旺時，多層複式舖位均為國際品牌的追逐搶租目標，惟近數年市況逆轉，巨舖業主需拆細，以迎合中小型租戶。如同樣由蔡志明持有的銅鑼灣Plaza 2000多層複式舖位，早前亦以拆細形式尋找租客。該舖地下、1樓至3樓，合共4層，總樓面達20,040平方呎，原由意大利名牌Prada租用作為旗艦店，2014年承租月租高達900萬元。

不過，Prada在2020年6月份租約期滿後撤出，巨舖轉陣拆細出租，直至2021年10月份才成功找到首宗長租，舖位2樓全層面積5,042平方呎，由食肆以每月約30萬元租用，呎價約60元。