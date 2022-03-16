買家棄購一號銀海蝕讓貨　料賠訂賠佣損失逾220萬

近月股票市場大幅波動，影響買樓人士部署。本月初，一名內地業主原以蝕讓價約4,450萬元沽出奧運站一號銀海四房戶，惟市傳由於近日股市波動，新買家最終撻訂，預計損失訂金連佣金超過220萬元。

市場消息透露，一號銀海1座低層戶，本月初以約4,450萬元賣出，不過買賣出現變數。據悉，新買家近月因股市大幅插水，致資金緊張，新近選擇撻訂收場。有區內代理估計，由於新買家撻訂，計及細訂金3%及賠償買賣兩方代理佣金2%，料新買家需要賠上至少佔樓價5%的金額，即涉及約220萬元。

業主冀盡快沽貨 殺訂後現重新4700萬放盤

代理又指，單位業主從事金融業，見近月股市較波動，亦希望盡快沽貨，但最終未能完成交易，單位將會重新放售，意向價維持早前叫價約4,700萬元。

上述單位為奧運站一號銀海1座低層戶，實用面積1,568平方呎，四房雙套間隔，早前叫價4,700萬元，本月初降價250萬元，以約4,450萬元沽出，成交呎價28,380元。單位原業主的英文名字為國語拼音，料為內地客，於2018年4月份以4,618萬元購入上址。

以本月初成交價計算，業主帳面蝕約168萬元或3.6%，若連同稅款約196萬元，以及買賣兩次的佣金支出計算，估計實際蝕讓超過450萬元。不過，現新買家選擇撻訂，業主料殺訂樓價3%，即獲約133.5萬元。

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