君臨天下全海景三房3900萬沽　低銀行估價最多19%

第五波疫情未遏止，本港股、樓齊跌，九龍站君臨天下有業主看淡後市，減價近一成至3,900萬元沽出海景三房單位，較網上銀行估價低約6%至18.5%。

美聯高級區域營業董事彭文浩表示，上述成交單位為君臨天下1座中層A室，實用面積1,062平方呎，屬三房一套連多用途套房間隔，享單邊東南維港海景，客飯廳寬闊，內櫳企理，並連有一個車位。

低銀行估值最多880萬

他指，單位原叫價4,300萬元，惟業主見近月無論樓市及股市亦出現明顯下跌，遂決定減價套現，保留現金，終以3,900萬元沽出單位，減價400萬或9.3%，呎價約36,723元。參考中銀就上址的網上銀行估價為4,786萬元，滙豐為4,148萬元，即成交價低銀行估值約6%至18.5%。

原業主於2011年3月斥資2,900萬元購入上址，另斥160萬買入車位，合共渉額3,060萬元，是次轉手帳面獲利840萬，升值約27%。

THE AUSTIN三房易手 低估價最多9%

此外，鄰近的柯士甸站上蓋THE AUSTIN錄得一宗三房戶成交，利嘉閣助理分區董事鄧敬彬指，第3A座低層A室，實用面積899平方呎，採三房套連士多房間隔，成交價1,960萬元，成交呎價21,802元。

單位的滙豐網上銀行估價為2,151萬元，而中銀估價則為2,017萬元。反映成交價較估價低2.8%至8.9%。原業主於2013年11月以1,660.4萬元購入物業作收租用途，持貨九年，是次易手帳面賺299.6萬元，期內升值約18%。