美國加息｜業界料港首季HIBOR維持0.4厘以下　短期供樓實際影響微

美聯儲議息會議結束，宣布加息0.25厘，為自2018年12月後逾三年來首次加息，更預期今年全年加息共七次。至於香港金管局亦將指標利率同樣上調0.25厘，令貼現窗利率升至0.75厘。金管局總裁余偉文表示，港元拆息未必會立即跟隨美元拆息上調，滯後的幅度取決於本地市場港元資金供求的情況。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，是次美國加息決定及幅度符合符市場預期，現時美國通脹持續高企，2月消費物價指數（CPI）按年升7.9%，創下四十年新高。加上疫情及外圍局勢緊張，對全球經濟造成重大困難以及不確定性，透過加息去抑壓高通脹是勢在必行。

另一方面，他又指，參考上一次「收水」程序，由2014年1月至10月歷時九個月後停止量化寬鬆，相信是次量化寬鬆規模將比以往更大更急。加上通脹以及其他經濟數據支持，如數月後通脹情況依然嚴峻，加息幅度或會再擴大，但亦要評估俄烏局勢對美國以至全球經濟的衝擊。

曹德明：港銀行未必立即跟隨加息

至於香港方面，暫未有銀行宣布調升最優惠利率（P）。曹德明認為，香港銀根仍然充裕，未有太大壓力立即跟隨美國加息。縱使金管局共三次增發1,200億元外匯基金票據，現時銀行體系結餘已由高峰多達4,575億元的歷史新高，逐步回落至現時約3,375億元。

曹德明認為，息口趨勢必然向上，有意置業人士要留意明年香港或將跟隨加息。

然而，其主要目的是為應對美聯儲的縮減買債行動，吸納部分市場的流動性以穩定港滙，現時銀行結餘仍屬高水平，增發票據的規模仍不足以收緊港元流動性。曹德明重申，雖然本港息率走勢與美息走勢息息相關，但即使美國開始加息，本港未需立即跟隨。

參考上一輪加息周期，美國加息9次達2.25厘，香港才加息一次為0.125厘。相信未來倘大量資金流走，即本港銀行體系結餘回落至1,000億元以下水平，銀行才有機會考慮跟隨美國加息，預期是次美國加息對本港樓市實際影響不大。

經絡：次季HIBOR或升至0.8厘以下

昨日（16日）一個月銀行同業拆息（HIBOR）升至0.27厘，已連續六個交易日維持2.5厘以上水平。曹德明指，縱使本港未有即時跟隨美國加息的需要，但由於資金持續向外流出，拆息將難免逐漸上升，料首季一個月HIBOR仍維持於0.4厘以下，次季HIBOR或有機會升至0.8厘以下。

但Ｈ按實際按息相比起封頂息率或P按計劃，實際利率仍算是最低，供樓開支未有大增。長遠看美國年內或將多次加息，曹德明認為，息口趨勢必然向上，有意置業人士要留意明年香港或將跟隨加息，加上經濟及外圍局勢的不確定下，考慮置業前應先計算清楚自身的供款負擔能力。