美國加息｜學者：港銀行短期未必跟加　料疫情減退樓價方可尋底

美國聯儲局凌晨公布議息結果，一如預期加息0.25厘，並暗示年內剩餘的六次會議，可能每次都會提高利率，即全年加息七次。至於香港金管局亦將基本利率上調0.25厘至0.75厘，幅度與美國相同。有學者認為，香港的銀行短期未必會跟隨美國加息，港樓市仍視乎疫情發展，如疫情減退，新盤銷售活動恢復，方可減低本港樓價的下調壓力。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照接受訪問表示，雖然美國今次加息0.25厘，但根據過往做法，香港銀行短期亦未必會跟隨。他指，由於上次美國減息的時候，香港也沒有跟隨，變相可以有空間靜觀其變。他預計，或待美國加息六至七次後，香港銀行才有機會加息一次。

他又指，現時市場所擔心的並非息口上升帶來的影響，而是擔心通脹惡化會令美國加息不斷，從而令其經濟崩潰。假若美國經濟轉差，或加息速度及次數較預期多的話，屆時香港亦難以獨善其身，樓市亦會因此而受影響。

縱觀本港樓價首季呈下行，關焯照預計，或需要待疫情減退及經濟開始復蘇，本港樓價才有機會調整並開始尋底橫行。他認為，現時疫情仍然嚴峻，在嚴例的防疫及限聚措施下，新盤銷售活動近乎全線暫停，無法滿足一班剛性需求的用家。估計當疫情減退、銷售活動恢復時，此剛性需求將有助緩衝本港樓價下跌的壓力。不過，若然疫情持續至下半年，或有機會加快樓價下調的幅度。