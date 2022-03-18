房協啟德地補地價46億　每呎4558元　修訂補價安排後最大額個案

房協旗下啟德第2B區1號地盤，新近完成補地價，涉總金額逾46億元，以項目總樓面約101萬平方呎計算，每方呎樓面補地價約4,558元。是次大額補地價金額，為政府在2019年初修訂房協補地價計算方法後最大額個案。

上述項目在2021年2月份向城規會申請發展兩幢住宅，提供1,790個資助出售房屋單位，同時提供商店、服務行業及食肆樓面。此地皮屬於政府早前將私樓用途撥作公營房屋發展的九幅用地之一。

該地盤位於啟德站及宋皇臺站的中間，地盤面積約148,546平方呎，住宅部分將以地積比率約6.5倍發展，成為兩幢樓高41層連兩層地庫的住宅大廈，涉及約965,549平方呎。

至於零售部分則以地積比率0.3倍發展為一幢兩層高連兩層地庫的零售建築物，涉及約44,564平方呎。該住宅項目將提供384個車位，當中私家車位佔237個。由於地盤前方為啟德體育城運動場，估計向南面的中高層單位，未來或有機會望海景。

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房協資助出售房屋 可市價1/3補地價

翻查資料，過去房協旗下出租項目的補地價，為市價三分之一，至於出售資助性房屋為市價的一半。及後政府在2019年初修訂與房協的住宅項目補地價安排，出租住宅項目每幅地只收1,000元地價，資助出售房屋項目補地價，降至市價三分之一，但商業部分維持收取100%市值地價。