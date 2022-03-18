放寬按保刺激樓市　CCL按周升0.49%重上180點　惟料繼續下試176點

財政預算案放寬按保，短暫刺激樓市，今周CCL七大指數回升。當中反映整體二手樓價的中原城市領先指數CCL，最新報180.75點，按周升0.49%，重上180點水平。該指數近兩周累升0.93%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，隨疫情過去，樓價可望見底回穩，CCL短期走勢仍然下調，但相信調整幅度有限，目標繼續下試176點低位。至於昨（17日）美國宣佈加息0.25厘，對本港樓市的影響，將於4月上旬公佈的CCL中反映。

其他主要指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.30點，按周升0.60%。CCL（中小型單位）報180.38點，按周升0.58%。CCL（大型單位）報182.67點，按周升0.06%。

新界西CCL_Mass終止4周連跌 按周升0.51%

至於按地區劃分，本周三區升一區跌。新界西CCL_Mass報172.06點，按周升1.26%，連升2周共3.36%。港島CCL_Mass報185.29點，按周升1.19%，連升3周共2.03%。新界東CCL_Mass報193.53點，按周升0.51%，終止4周連跌。九龍CCL_Mass報173.73點，創55周（即2021年2月後）新低，按周跌0.30%，連跌3周共3.23%。