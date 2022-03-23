經絡： 預算案後首月平均按揭成數逾六成　創近兩年新高

近月樓市交投雖受疫情影響下跌，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明今（23日）表示，當中申請按揭保險計劃的個案比例卻創紀錄新高，特別是1,000萬元以上的物業表現突出。反映，政府早前放寬的按揭保險計劃（俗稿波叔plan），可幫助有意購買1,000萬元以上物業的置業人士以較低首期上車，促進換樓市場的交投。

曹德明預料，1,000萬元以上的物業的按保個案比例料再有上升空間，而選用按揭保險計劃的比例將「價量齊升」。若未來疫情轉好，經濟有見改善，將吸引更多人以高成數按揭入市，他又預期本港下半年樓價會跟通漲上升，息口仍是負利率。

據經絡按揭轉介研究部資料顯示，透過該行轉介申請按揭的個案中，平均按揭成數達到63.3％，對比按保放寬措施前一個月的61%增加2.3%。創近兩年新高。此外，透過該行申請按揭的客戶中，涉及按保計劃的申請個案突破三成，佔整體個案的32.7%，對比放寬措施前一個月的25.4%增加7.3%，並創有紀錄以來新高。

經絡曹德明表示，受惠於「波叔plan」，首月逾千萬物業按保急增18%。

受惠於「波叔plan」首月逾千萬物業按保急增18%

至於在「波叔plan」實施的首個月，按保計劃申請中，過半數申請為八成至九成的按揭；其次為申請七成以上至八成或以下按揭，佔36%；申請六成至七成的則佔10%。

在申請按保計劃的個案中，價值過千萬元以物業與放寬措施前一個月比較，由原來的0%，急增為18%。樓價介乎1,000 萬元以上至1,200萬元或以下物業的佔比為12%；1,200萬至1,400萬元物業佔比為4%，1,400萬至1,600萬元物業佔比為1%。

400萬至1,000萬元物業按保錄跌幅

另外，對比放寬措施前一個月的佔比，樓價介乎400萬至1,000萬元的物業的按保申請均錄得下跌。其中，樓價介乎400萬至600萬元的物業下跌至30%。樓價介乎600萬至800萬元的物業亦跌至27%。樓價介乎800萬至1,000萬元物業報23%。