地建會反對啟德商業地改劃作住宅　憂影響第二核心商業區定位

政府去年將啟德五幅商業地改劃作住宅發展，初步估計涉及約5,800個單位，城規會就《啟德分區計劃大綱草圖》作出修訂，並於明日（25日）截收意見，其中，香港地產建設商會（地建會）反對有關修訂，指改劃將會削減啟德區商業樓面供應之餘，亦影響啟德作為本港第二個核心商業區的定位。

因目前經濟狀況削商業地屬短視

政府早前對《啟德分區計畫大綱草圖》作出修訂，城規會近日接獲115份申述，當中約100份屬反對意見，佔約87%，包括來自地建會以書面形式提交的反對意見。文件顯示，地建會反對將五幅商業地改劃為住宅發展，主要認為此舉會嚴重削減啟德區商業樓面供應，亦影響啟德作為本港第二個核心商業區（CBD2）的定位。

地建會亦指，啟德發展需時數十年，期內一定有經濟順逆，長期具遠見的規劃不應被短期經濟順逆影響，若然因應目前經濟狀況而減少商業地供應，屬相當短視的行為，政府不應破壞啟德長遠的規劃願景以應對房屋需求問題。

啟德跑道區。（張浩維攝）

建議保留跑道區三幅商業地

是次修訂中，涉及的五幅用地中，兩幅位於前北面停機坪用地，三幅位於跑道區、毗鄰啟德郵輪碼頭，其中兩幅屬與旅遊業有關的用途包括商業、酒店及娛樂用地。地建會認為，將跑道區的商業地改劃作住宅發展，也會影響啟德郵輪碼頭作為國際郵輪目的地的定位。地建會希望城規會至少保留位於跑道區的三幅商業地。

該會亦反對，把環保連接系統及車站的示意走線從大綱圖則中刪除，料對啟德及東九龍的連接造成負面影響，令區內交通問題進一步惡化。