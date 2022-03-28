安利魚蛋粉沽東大街地舖 　帳賺3500萬　相等於91萬碗魚蛋粉

老字號兼明星食店安利魚蛋粉的創辦人鄭氏，曾在筲箕灣東大街擁多個地舖，新近以3,950萬元沽出其中一舖，帳面大賺近3,500萬元，相等於逾91萬碗魚蛋粉。

舖位現8.5萬租出 前租客為太爺雞

市場消息透露，上述舖位為筲箕灣東大街14至22號東旺樓地下D號舖，面積約1,600平方呎，早前叫價4,500萬元，新近以約3,950萬元易手，呎價24,687元。舖位原業主為安利魚蛋粉的鄭氏家族成員，舖位於2002年1月買入，當時購入價473萬元，是次沽貨帳面升值約3,477萬元或7.35倍。

若以該舖一碗魚蛋魚片河售價約38元計，是次賣舖帳面所賺的3,477萬元，已相等於賣出91.5萬碗魚蛋魚片河。

舖位的前租客為太爺雞，現租戶為點心專門店龍太子，月租8.5萬元，租約期至2023年1月，之後生死約各一年，可加兩次租，加幅不多於兩成。以新成交3,950萬元計，租金回報約2.6厘。上述舖位與安利魚蛋粉本店僅數個舖位之隔。

擁有逾五十五年歷史的安利魚蛋粉，最初期為街邊檔，九十年代搬入東大街開業，現已由第二代接手，多年來仍是街內的人氣店，店外經常出現排隊人龍之餘，更獲不少明星食客捧場，如周潤發、郭富城、林海峰也是該店的座上客。

而安利魚蛋粉的創辦人鄭氏家族，據知，在東大街內曾持有多個舖位收租，目前安利魚蛋粉正在使用的筲箕灣東大街14至22號東旺樓地下A號舖，為其自用舖，於2008年以1,600萬元買入。