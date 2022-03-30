樓市已觸底？疫情放緩、復常在望　業界：現為上車撈底好時機

第五波疫情持續三個月，二手市場不斷湧現蝕讓、劈價成交，影響陸續在樓價指數上反映，差估署昨公布2月份的私樓樓價指數，跌幅進一步擴大，按月下跌2.08%，為近三十九個月最大跌幅，指數亦創近十三個月新低，這批數字主要反映2月份疫情高峰時期。然而，隨著近周疫情稍為緩和，確診宗數回落，交投稍回升，市場亦憧憬4、5月後逐步復常，那樓市會在何時觸底？當刻又是否入市最好時機？

汪敦敬：樓市近兩周出現回升

資深投資者、祥益地產創辦人汪敦敬認為，目前整體樓市仍處於谷底範圍之中，認為此刻屬上車客「撈底」的好時機。他表示，過去兩個月，樓市一直下跌，但近兩周已經開始出現回升，交投量也明顯增加，如旗下地產代理分行，過去周末錄得多達10宗天水圍嘉湖山莊的二手買賣，反映被疫情壓抑已久的購買力開始湧入市場。

他指，由於目前大部分利好措施仍未能正常運作，如近月才推出的放寬按揭保險計劃（俗稱波叔plan），預計將帶動樓價600萬至1,200萬元的換樓鏈，只是受制於疫情，效用暫時未能完全發揮，他認為，放寬按保措施的槓桿力量，絕對能提升單位的潛在升幅。

此外，汪敦敬又指，2019年年中至今整個樓市先後充斥多項負面因素，一直未有處於正常情況，但沒有影響買樓人士的置業部署。他認為，若買家找到個別跌幅較多的「筍盤」，可趁機撈貨，不過需要先參考銀行估價是否估足或估凸，並建議先對比過去兩年的同屋苑成交價。

林一鳴：料樓市持續橫行至今年底

至於另一名資深投資者林一鳴則認為，過去兩年、四波疫情期間，樓市表現都是窄幅上落，「同一情況都循環咗4至5次」，他形容現時的樓市是膠著、橫行，不斷徘徊1%至2%的上落幅度，「剩係計稅項、佣金都佔咗1%至2%啦」，並估計橫行狀態會持續至今年底，但樓價不會大跌。

林一鳴又指，失業、減人工的情況多出現在基層，中產業主尤其從事金融等行業，受疫情影響微，「唔少人層樓已經供完」，大幅劈價誘因不大，即使肯減價亦僅數個百分點。以目前市況而言，他認為入市投資不算吸引，因回報低，但若是買樓自住則屬好時機。

陳永傑：市面恢復人流 「疫情價」將消失

至於中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，自暫緩全民強檢、及4月21日起放寬限聚消息公布後，市面逐漸恢復人流，各區睇樓量亦逐步回復至第五波疫情前水平，部份甚至有排隊睇樓現象，業主亦開始收窄議價空間，他相信「疫情價」將消失。他又估計，4月放寬社交距離，一手新盤將蜂擁推出，發展商為促銷，首批單位或會以吸引價推售，料進一步刺激一、二手成交量。