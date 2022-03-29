港樓價創十三個月新低　代理：首季恐瀉近5%　去年升幅完全蒸發

第五波疫情的影響在今年2、3月份的樓價指數上陸續反映，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，料樓價最快次季中段才出現反彈，只要疫情受控，下半年市況有望翻身。

較歷史高位累跌4.02%

差估署今日公布的最新數據顯示，今年2月份私人住宅售價指數報382.1點，創十三個月新低，按月再跌2.08%，為2018年底、即三十九個月以來的最大單月跌幅，亦較去年9月份的歷史高位累跌4.02%。

陳海潮指，2月份差估署樓價指數跌幅進一步擴大，主要反映1月中旬至2月上旬期間，疫情持續轉趨嚴峻，加上農曆新年淡月影響，買家紛紛暫緩入市，部分心急放售的業主唯有擴大減幅就範。

有見2月下旬至3月上旬疫情仍然肆虐，但期間有「財爺Plan」放寬按保及疫情高峰在3月初出現後漸回落，陳海潮估計下次公布的3月份樓價指數跌幅或介乎1.5%至2%之間。

料3月樓價跌幅收窄 4月觸底回升

今年以來，樓價已連跌兩個月，累跌2.95%，倘3月份再跌1.5%至2%，預期首季樓價將累跌約4.5%至近5%，完全蒸發去年全年3.63%的升幅。不過，陳海潮指，近期疫情有所轉緩，如4月下旬真的可以放寬限聚措施，樓市交投及樓價均可出現較顯著的反彈，料樓價可在次觸底回升，只要疫情不復來，下半年升幅將進一步加快。

至於萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，受疫情影響，未來一兩個月仍是調整期，預料今年首季官方樓價指數向下調整4%左右。如疫情在未來數周內受控，有信心樓價及成交量在第二季稍後時間開始回升，今年一般住宅及豪宅仍有望升3％至5%。

隨著政府放寬按揭承數、俗稱「財爺Plan」下，王兆麒料800萬至1,200萬元的中型住宅單位樓價表現較好，1,200萬至1,920萬元的中大型單位市場也會受惠，但成交相對較少。

此外，他預期2022年整體住宅租表現由持平至上升3%，但短期租金會因失業率攀升而受壓，特別是小型單位。