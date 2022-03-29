新盤戰報｜宏安加推4伙薈藍一房增優惠　萬科推兩盤共61伙餘貨

各發展商續推售貨尾，宏安地產（1243）青衣薈藍今天（29日）推出新一張價單，加推4伙可獲「易上車印花稅優惠」之單位，為5樓、8樓、10樓及18樓A17單位，實用面積均為256平方呎，一房間隔，售價輕微上調0.2%至1.1%。

買家可從新增的優惠獲得現金津貼以繳付印花稅，上限為成交金額的3.75%，新價單將於4月2日生效。宏安地產執行董事程德韻表示，薈藍3月共售出12伙，銷售額達7,035.7萬元 ，至今累售236伙，售出超過73%單位，套現逾11.18億元。

宏安地產青衣薈藍今日推出新一張價單。

至於萬科香港今亦公布，旗下何文田VAU Residence及長沙灣The Campton合共61個餘貨單位，將交由中原獨家代理。

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧指，VAU Residence及The Campton分別累計售出63伙及444伙，各套現逾4.4億元及逾39億元，即合共售出逾507伙，套現逾43.4億元。當中The Campton已售出伙數佔全盤約95%。

中原地產高級資深營業董事李子明表示，VAU Residence涉及38伙貨尾，實用面積介乎209至388平方呎，涵蓋開放式至兩房單位。扣除最高優惠後，樓價介乎524.7萬至1,000萬元，全數可承造高成數按揭。

至於The Campton，中原地產西九龍資深營業董事林偉文指，現有23個單位待售，兩房單位佔19伙，實用面積介乎465至553平方呎，以最高折扣優惠計，樓價介乎992.5萬至1,240.1萬元，當中18個單位的折實樓價低於1,200萬元，兩伙更低於1,000萬元。另有4伙三房單位將以招標形式推售。截至傍晚，兩項目尚未上載新銷售安排。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑（左）及萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧

星凱．堤岸、海茵莊園各錄成交

一手市場錄零星成交，中洲置業旗下火炭項目星凱．堤岸今日最新沽出一伙，為2座16樓H室，實用面積259平方呎，屬開放式間隔，以611.8萬元成交，呎價約23,621元。

九建（0034）旗下將軍澳海茵莊園，今日連錄得3宗一房成交，過去一周累售7伙。當中包括2座的9樓C10室，11樓C6室，以及11樓C9室。實用面積由280至288平方呎，成交呎價由22,385元至23,764元。

會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS，最新售出第5座18樓B室，實用面積519平方呎，兩房間隔，成交價為1,168.3萬元，呎價22,511元。KOKO HILLS 3月售出5伙。