家居裝修｜殘屋31萬大翻新　燈條配上工業風　營造未來感家居

買樓置業，一手一腳打造屬於自己的蝸居，是不少港人的夢想。從事銀行業的80後戶主，兩年前於屯門華都花園上車，購入實用面積414平方呎的兩房單位自住，由於單位原裝殘舊，遂決定進行全屋大裝修。戶主參考網上案例後，自己構思設計，更與女友落手落腳參與髹油等工序。

大裝修後，全屋以白色、木色作為主調，既柔和舒適，也方便日後轉售單位。而戶主將原本狹窄的廚房改為半開放式設計，令廳堂空間感大增，採光亦更好。牆身則選用印有幾何圖案的磚。浴室方面，戶主拆除牆身，從細房偷位，以放置較大的洗手盤及收納空間。

【大裝修後】

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客廳一隅的特色牆，採用了藝術漆，營造一幅淺灰色的水泥牆。由於業主喜愛製作，故主動要求裝修師傅預留髹油工序，讓戶主及女友可以親自參與。另外，水泥牆配上天花的黑色射燈，讓客廳位置滲出淡淡的工業風。

單位另一吸引之處，為走廊的嵌入式條燈，戶主大膽構思，加入Z型燈條，讓家居更有空間感及更光猛，並於走廊、廚房、廁所、企缸等位置的天花，均加上燈帶。燈條為香港一般家居住宅目前較少採用的設計，富有未來感。

不過，由於裝修過程引發業主不同的構思，一邊做一邊加裝，故單位裝修時間亦較長。據好師傅提供資料，是次裝修施工期大約6.5個月，總費用約31萬元。

【大裝修後】

【大裝修前】