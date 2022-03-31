中原施永青：冀港府爭取延長地契至2097年　增投資信心

2047年地契大限問題向來備受關注，中原集團主席施永青接受媒體訪問指，界限街以北九龍半島及新界舊樓的地契年期，將在2047年6月底或之前到期，建議政府主動再延期50年至2097年，令每名業主、尤其是年輕業主可安心。

施永青指，2047年地契大限問題只是理論上問題，實際上並不是太大問題。他以薄扶林花園作例子，指其地契在2006年到期後獲續期50年的案例，目前業主及銀行均沒有對地契到期問題過度恐慌。他強調，港樓業主不需要就「2047年地契大限」過慮，因為即使內地也有《物權法》，對物業持有人的權益有一定保障。

延長地契可讓年輕業主安心

由於延長地契須由中央政府授權及拍板，施永青希望政府就此向中央爭取落實，將界限街以北的九龍半島及新界舊樓地契由2047年延長50年至2097年，增加市場對投資港樓的信心。並指，「假如有一日香港人不願再買樓了，中央政府便會被迫正視此問題」。

至於後市方面，施永青指，即使近日二手住宅價格調整，惟成交個案中，逾九成賣家賺錢、蝕錢僅屬少數，反映市場沒有出現恐慌。若疫情受控，將有利樓市轉趨穩定。