施永青﹕樓價非由官員及KOL決定　籲政府主動調整措施增土地供應

香港樓價高企可謂世界知名，每年進行有關樓價可承擔水平的調查，總發現香港的樓價已到了市民難以負擔地步，升斗市民若要買一個普通上車盤，可能要不吃不喝十多二十年才可以實現，反映香港樓價已處於一個令人窒息的水平。中央政府及香港政府皆先後對本港樓價水平發表意見，希望樓價得以回落；《路透》更有報道指出，內地政府向香港發展商指出遊戲規則已改變，及著手解決香港住屋問題。中原地產創辦人施永青出席網上節目時指出，要解決住屋問題不應針對地產商，而是受到政府錯誤土地政策做成；又指出若希望樓價回落，應從政府增加土地或提高地積比率著手。若香港擁有充足土地，發展商能提供充足的單位，屆時樓價便可回落。



施永青指出本港樓價高企，與地價及建築費高昂等因素有關。當發展商希望更改土地用途﹑進行補地價時，政府須參考目前樓價作考量，惟現時樓價根本已遭扭曲。若政府願意降低地價，並且大量提供土地供應，一眾發展商推出市場的單位數目大增。屆時發展商為求擴大客戶群基礎，及應對競爭，樓價自然會向下調。

他又指出若政府能夠提供足夠土地供發展商起樓，屆時樓價將等同於建築費及發展商的合理利潤，或許千呎單位售價約為600至700萬元，各人皆可以負擔得來。

建議政府主動調整增加地積比等措施

被問及有關目前樓價高企，是否與發展商囤地有關時，他指出目前發展商擁有的土地，多為現時不能興建物業的土地，須要經過補地價及更土地用途等程序，這些問題需要政府配合。他又指出政府在土地規劃等方面可以主動調整，考慮要求發展商在特定時間內，將手上擬興建物業的土地完成相關工程，若發展商卻不興建物業時，才將土地收回。

在談及有部份私人住宅樓盤每呎售價高達10萬元時，他指出樓價是由市場決定，若發展商開出的價格卻獲市場承接，便是市價；又指出樓價並非由黨委書記或意見領袖（KOL）決定，由市場決定，是資本主義﹑市場經濟的遊戲規則。

他指出有部份港人既反對共產黨，其實其行為與共產黨相若，認為自己可以控制市場，決定哪個價格水平是合理。

施永青明言反對發展商捐地，認為是無法解決目前住屋問題。（資料圖片）

明言反對發展商捐地

他指出中央政府官員對房屋問題表達關注，是希望得以解決相關問題，以疏導民怨。可是要解決問題卻非一聲令下便可，擔心這樣的觀點，會將問題過份簡化。

對於有發展商近年透過捐地方式，希望增加住屋供應。施永青明言反對捐地，因為此方法根本無法解決問題，因此不值得鼓勵。

他又指出香港地產商與內地發展商的命運不同，認為後者即將完成歷史任務，中央政府不希望內地發展商再興建太多物業，所以才推出三線紅線等措施；反而香港發展商落力參與，希望透過加快轉換土地用途，以及提高地積比等，多興建物業。