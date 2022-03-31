差估署：今年私樓落成量料22850伙　按年升近六成　新界區佔65%

差餉物業估價署今（31日）公布《香港物業報告2022》初步統計數字，2021年本港私人住宅的落成量為14,390個，較2020年低約31%。當中新界佔約46%，九龍約48%，餘下6%位於港島。按地區計，西貢、九龍城和深水埗三個地區最多新落成單位，合共佔整體落成量約67%。

今年私樓落成量新界佔65%

另外，2022及2023年的私樓預測落成量分別為22,850伙及21,850伙，當中，2022年的落成量中，新界佔約65%，其中，沙田及元朗將分別供應約19%及約13%。而2023年，新界仍然是供應量最多的地區，佔總供應量約49%，而九龍城及元朗將分別提供約30%和約19%新私樓單位。

至於2021年單位入住量為14,110個，較2020年數字多出約12%；去年底空置量則輕微下降至總存量的約4.1%，相當於50,160個單位。空置單位中，佔約5,180伙於佔用許可證發出後，尚未獲發滿意紙或轉讓同意書。

空置量回落至總存量約4.1%

報告指，2022年初本港第五波新冠病毒疫情來襲之前，2021年的住宅樓價重拾動力，主要由於本地疫情穩定，經濟逐步復甦，加上低利率和穩固的用家需求所致。年內每月樓價變幅由下跌約0.6%至上升約1.2%，直至9月到達高峰，而同年12月則按年略升約3.6%。

去年就業情況改善及殷切的用家需求支持下，2021年12月的住宅租金錄得約3%的溫和按年升幅。