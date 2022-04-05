新地御海灣 II 加推28伙　折實售514萬起　本周六先賣10伙

新地（0016）屯門御海灣 II 連續3天共錄6宗成交，發展商今天（5日）公佈全新價單，盡推餘下單位。同時更新一張現有價單，個別單位提價5%。

新公佈的價單第8號，涉及28伙，實用面積由255至501平方呎，包括7伙開放式、2伙一房連儲物室、8伙兩房及11伙三房單位，以60日付款計劃計算，單位售價由 513.8萬至1,183.1萬元，折實平均呎價為20,474元。

發展商同步公佈新銷售安排，推出10伙，當中6伙為全新價單之單位，將於4月9日（本周六） 上午以先到先得形式發售。

該批單位實用面積由255至501平方呎，包括3伙開放式、1伙一房、1伙一房連儲物室、3伙兩房單位及2伙三房單位。以60日付款計劃計算，單位售價由 513.8萬至1,183.1萬元，折實平均呎價為20,745元。

項目昨日售出一伙實用面積501平方呎之三房單位，屬高價，成交價為1,158.4萬元，呎價達23,123元。