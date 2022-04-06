去年第四季全球樓價升11%　港樓增長3.6%遜其他城市

萊坊今日（6日）公佈2021年第四季《全球城市住宅指數》，顯示全球城市樓價指數去年全年增長11%，增長速度為近十八年以來最快。其中，香港去年第四季樓價按年上升3.6%，排名第123名。

上述指數追蹤150個城市的平均住宅樓價，當中佔140個城市的樓價於2021年錄得上升，佔93%，亦較2020年的122個城市多。

吉隆坡住宅樓價錄最大跌幅

此外，截至第四季，樓價按年升幅最多城市為土耳其伊斯坦堡，升幅達63%。而美國城市樓價升幅亦較顯著，按年增長15%，而歐洲，中東及非洲地區的樓價升幅為11%，亞太區為9%。不過，指數中亦有10個城市的樓價按年下跌，其中，吉隆坡住宅樓價錄得最大跌幅，按年下跌5.7%。

料疫情受控後 港樓價量齊升

至於香港樓價去年按年增長3.6%，較去年同期高0.2%，以升幅幅度計，全球排名第123。萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，由於高基數效應以及較溫和的通脹，本港的住宅樓價去年雖持續穩定增長，但升幅較其他主要城市低。

王兆麒指，縱然第五波疫情爆發對香港的住宅市場帶來負面影響，樓市表現暫時欠佳，但在新修訂放寬按揭成數的措施下，預計在第五波疫情受控後，住宅市場將會「價量齊升」。他指，息口今年將繼續保持在低水平，推動買家上車或換樓。