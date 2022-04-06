世邦魏理仕：首季甲廈空置樓面達960萬呎　相當於近5幢ifc2

世邦魏理仕新近發表《2022年第一季香港商業房地產市場觀點》，世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平指，第五波新冠疫情爆發，香港的經濟勢頭在2022年第一季度急轉直下。不過，隨著港府準備在4月放寬部分社交距離措施，以及派發電子消費券刺激消費，預期本港經濟勢頭在下半年將出現明顯改善。

甲級寫字樓方面，今年第一季度寫字樓租賃勢頭減弱，受惠去年帶到今年的租賃洽談完成，總租賃量按季增長9.0%至915,000平方呎，其中1月份佔總租賃量的50%。

甲級寫字樓淨吸納量在今年第一季轉為正數，達到464,400平方呎，結束之前九個季度的收縮。縮減規模活動的減少和新落成的項目預租，帶動整體淨吸鈉量上升。

儘管淨吸納量為正數，但新落成的項目租賃活動緩慢，空置率保持在11.6%水平。除中環外，所有核心市場的空置率仍處於兩位數水平。雖然今季大部分市場的空置率略有下降，但灣仔及銅鑼灣的空置率增加了0.6個百分點。新供應項目投入市場，令第一季的總空置樓面面積達到創紀錄的960萬平方呎，相當於接近5幢中環ifc 2（ifc 2 總樓面約200萬平方呎）。

今年首季整體租金下跌0.6%

2022年第一季的整體租金按季下降0.6%，是目前長達三年的下行週期中迄今為止的最小跌幅。尖沙咀區的租金持平，港島東租金按季下跌2.4%，再次成為表現最差地區。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩指，由於2021年底洽談的租賃協議被帶到今年，令整體新租賃量與去年第四季相比高出9%。共享辦公室、財富管理公司和保險公司均爲今季寫字樓租賃市場一些較為活躍的行業。她預計，隨更多新項目推出及市場業務勢頭恢復，料租賃活動今年下半年增加。

馮慧詩（中）及陳錦平（右二）

商舖方面，2022年首兩個月零售業銷貨額按年下跌4.9%，商舖空置率按季回升0.8個百分點至15.2%，其中，尖沙咀的空置率最高，按季上升4.3個百分點至20.3%。由於更多業主提供更短期、靈活的租賃條款，中環和旺角的空置率下降。

去年全年租金見溫和上漲後，地舖租金按季下跌5.9%。由於中環空置率相對較低，租金下行壓力相對較弱，按季下跌5.6%。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖資深董事溫運強表示，許多商店和飲食業在2至3月暫時停業，零售商和餐飲業對探索新舖選擇、進行租賃磋商的意願較低，街舖租金在去年企穩後，今季重現跌幅。隨著社交距離措施將於4月放寬，以及首批電子消費券派發，料零售市場有望在下半年出現較強勁的反彈。